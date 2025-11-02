Агкацев назвал победу «Краснодара» над «Спартаком» одной из лучших игр в сезоне

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев прокомментировал результат матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «быки» обыграли московский «Спартак» со счётом 2:1.

«Сегодня у нас многое получилось, одна из лучших игр в сезоне. Абсолютно заслуженная победа. Тяжело было в конце, когда у нас удалили двух игроков. «Спартак» играл в атаку, всеми силами шёл вперёд. На три человека у них было больше, но удалось отбиться», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит», сине-бело-голубые набрали 29 очков в 14 встречах в РПЛ. Красно-белые располагаются на шестой строчке с 22 очками.