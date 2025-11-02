Мурад Мусаев не согласен с первой жёлтой карточкой Кордобы в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался об удалении форварда Джона Кордобы в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:1). Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников.

— Ваше мнение по красным карточкам?

— Больше первая карточка Кордобы была спорная. Мне кажется, что её не было. Вторая больше похожа на несчастный случай. У Дугласа есть проблема, не те карточки он получил за игру локтями. Эти два удаления придали уверенности «Спартаку». На «Балтику» у нас много кадровых потерь, придётся поломать голову. Когда проявлять остальным ребятам себя, если не в игре с «Балтикой», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Кордоба стал первым игроком в истории «Краснодара» с голом, результативной передачей и красной карточкой в одном матче РПЛ. На 18-й минуте колумбиец ассистировал полузащитнику Александру Черникову, на 59-й минуте отметился голом, а на 88-й минуте покинул поле из-за удаления.