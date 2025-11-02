Скидки
Стад Брестуа 29 — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Мурад Мусаев не согласен с первой жёлтой карточкой Кордобы в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался об удалении форварда Джона Кордобы в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:1). Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

— Ваше мнение по красным карточкам?
— Больше первая карточка Кордобы была спорная. Мне кажется, что её не было. Вторая больше похожа на несчастный случай. У Дугласа есть проблема, не те карточки он получил за игру локтями. Эти два удаления придали уверенности «Спартаку». На «Балтику» у нас много кадровых потерь, придётся поломать голову. Когда проявлять остальным ребятам себя, если не в игре с «Балтикой», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Кордоба стал первым игроком в истории «Краснодара» с голом, результативной передачей и красной карточкой в одном матче РПЛ. На 18-й минуте колумбиец ассистировал полузащитнику Александру Черникову, на 59-й минуте отметился голом, а на 88-й минуте покинул поле из-за удаления.

