Вратарь «Краснодара» Агкацев высказался о пропущенном голе в матче со «Спартаком»
Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о пропущенном голе в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:1).
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18' 2:0 Кордоба – 59' 2:1 Гарсия – 90'
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет
«Надо разобрать пропущенный гол. По первому повтору, что я посмотрел, мне кажется, что не мог сыграть по-другому», — передаёт слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
На данный момент «Краснодар» с 32 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, «Спартак» с 22 очками находится на шестой строчке в таблице Мир РПЛ.
Агкацев принял участие в 16 матчах нынешнего клубного сезона, пропустив 10 голов и восемь раз отыграв «на ноль».
