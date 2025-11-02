Вратарь «Краснодара» Агкацев высказался о пропущенном голе в матче со «Спартаком»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о пропущенном голе в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:1).

«Надо разобрать пропущенный гол. По первому повтору, что я посмотрел, мне кажется, что не мог сыграть по-другому», — передаёт слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На данный момент «Краснодар» с 32 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, «Спартак» с 22 очками находится на шестой строчке в таблице Мир РПЛ.

Агкацев принял участие в 16 матчах нынешнего клубного сезона, пропустив 10 голов и восемь раз отыграв «на ноль».