Вратарь «Краснодара» Агкацев: хотели взять реванш у «Спартака», это большая игра

23-летний голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал об особом настрое команды на матч с московским «Спартаком».

Команда из Краснодара со счётом 2:1 обыграла «Спартак» в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Это позволило подопечным Мурада Мусаева подняться на первую строчку турнирной таблицы РПЛ.

«Все помнили, как мы сыграли со «Спартаком» в прошлый раз, и хотели взять реванш. Мне кажется, перед «Спартаком» никого не нужно дополнительно мотивировать — это большая игра. Все видели атмосферу и получали от этого удовольствие. Вдвойне приятно победить», — передаёт слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.