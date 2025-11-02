Скидки
Стад Брестуа 29 — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Вратарь «Краснодара» Агкацев: хотели взять реванш у «Спартака», это большая игра

Комментарии

23-летний голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал об особом настрое команды на матч с московским «Спартаком».

Команда из Краснодара со счётом 2:1 обыграла «Спартак» в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Это позволило подопечным Мурада Мусаева подняться на первую строчку турнирной таблицы РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

«Все помнили, как мы сыграли со «Спартаком» в прошлый раз, и хотели взять реванш. Мне кажется, перед «Спартаком» никого не нужно дополнительно мотивировать — это большая игра. Все видели атмосферу и получали от этого удовольствие. Вдвойне приятно победить», — передаёт слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

