Дубль Оздоева помог ПАОКу разгромить «Пансерраикос» в чемпионате Греции

Завершён матч 9-го тура греческой Суперлиги, в котором встречались «Пансерраикос» и ПАОК. Победу со счётом 5:0 в этой игре одержали «орлы».

Аристотелис Карасалидис на третьей минуте отличился автоголом, Магомед Оздоев на 16-й минуте удвоил преимущество команды, а на 74-й минуте российский полузащитник оформил дубль. Георгиос Якумакис на 81-й минуте забил четвёртый гол гостей, а на 89-й минуте отметился Алессандро Бьянко.

Нападающий «орлов» Фёдор Чалов также принял участие в этой игре, его заменили во втором тайме.

После этой игры «Пансерраикос» с пятью очками находится на 12-м месте в турнирной таблице элитного дивизиона греческого чемпионата, ПАОК с 23 очками возглавляет таблицу.