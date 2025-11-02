Дубль Оздоева помог ПАОКу разгромить «Пансерраикос» в чемпионате Греции
Поделиться
Завершён матч 9-го тура греческой Суперлиги, в котором встречались «Пансерраикос» и ПАОК. Победу со счётом 5:0 в этой игре одержали «орлы».
Греция — Суперлига . 9-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Пансерраикос
Серре
Окончен
0 : 5
ПАОК
Салоники
0:1 Карасалидис – 3' 0:2 Оздоев – 16' 0:3 Оздоев – 74' 0:4 Якумакис – 81' 0:5 Бьянко – 89'
Аристотелис Карасалидис на третьей минуте отличился автоголом, Магомед Оздоев на 16-й минуте удвоил преимущество команды, а на 74-й минуте российский полузащитник оформил дубль. Георгиос Якумакис на 81-й минуте забил четвёртый гол гостей, а на 89-й минуте отметился Алессандро Бьянко.
Нападающий «орлов» Фёдор Чалов также принял участие в этой игре, его заменили во втором тайме.
После этой игры «Пансерраикос» с пятью очками находится на 12-м месте в турнирной таблице элитного дивизиона греческого чемпионата, ПАОК с 23 очками возглавляет таблицу.
Комментарии
- 2 ноября 2025
-
23:59
-
23:53
-
23:42
-
23:40
-
23:39
-
23:26
-
23:22
-
23:10
-
23:06
-
23:04
-
23:00
-
23:00
-
22:57
-
22:55
-
22:54
-
22:52
-
22:50
-
22:48
-
22:46
-
22:40
-
22:36
-
22:35
-
22:30
-
22:30
-
22:27
-
22:24
-
22:11
-
22:09
-
22:09
-
22:04
-
22:03
-
22:01
-
22:00
-
21:57
-
21:56