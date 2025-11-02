Скидки
Главная Футбол Новости

Дубль Оздоева помог ПАОКу разгромить «Пансерраикос» в чемпионате Греции

Дубль Оздоева помог ПАОКу разгромить «Пансерраикос» в чемпионате Греции
Комментарии

Завершён матч 9-го тура греческой Суперлиги, в котором встречались «Пансерраикос» и ПАОК. Победу со счётом 5:0 в этой игре одержали «орлы».

Греция — Суперлига . 9-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Пансерраикос
Серре
Окончен
0 : 5
ПАОК
Салоники
0:1 Карасалидис – 3'     0:2 Оздоев – 16'     0:3 Оздоев – 74'     0:4 Якумакис – 81'     0:5 Бьянко – 89'    

Аристотелис Карасалидис на третьей минуте отличился автоголом, Магомед Оздоев на 16-й минуте удвоил преимущество команды, а на 74-й минуте российский полузащитник оформил дубль. Георгиос Якумакис на 81-й минуте забил четвёртый гол гостей, а на 89-й минуте отметился Алессандро Бьянко.

Нападающий «орлов» Фёдор Чалов также принял участие в этой игре, его заменили во втором тайме.

После этой игры «Пансерраикос» с пятью очками находится на 12-м месте в турнирной таблице элитного дивизиона греческого чемпионата, ПАОК с 23 очками возглавляет таблицу.

Новости. Футбол
