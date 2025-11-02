Скидки
Стад Брестуа 29 — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Футбол Новости

Станислав Агкацев высказался о предстоящей игре «Краснодара» с «Балтикой» в РПЛ

23-летний голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о предстоящем матче с «Балтикой» в рамках 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Он пройдёт 9 ноября в Калининграде.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Краснодар
Краснодар
«Балтика» — крепкая команда, в этом сезоне играет в хороший и интересный футбол. Считаю, что заслуженно идут высоко. Будет тяжело, но мы готовы. Без Джона [Кордобы] каждый может стать лидером», — передаёт слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Стоит отметить, что сразу четыре футболиста «Краснодара» не смогут принять участие в грядущем матче с «Балтикой». Это Джон Кордоба, Дуглас Аугусто, Диего Коста и Никита Кривцов.

«Краснодар» просто сминал «Спартак». Но придумал себе два удаления и гол!
Видео
«Краснодар» просто сминал «Спартак». Но придумал себе два удаления и гол!
