Нападающий «Спартака» Гарсия прокомментировал поражение в матче с «Краснодаром»

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия высказался о поражении красно-белых от «Краснодара» (1:2) в 14-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников.

«Очень расстроен. Нужно провести анализ. Все ребята отдавали себя на поле. К сожалению, не всё работало в атаке.

Не хотел бы говорить о конкретных причинах пропущенных голов. Не надо искать виноватого. Надо коллективом поработать над своими ошибками», — передаёт слова Гарсии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Краснодар» занимает первое место в РПЛ с 32 очками в 14 встречах. У «Спартака» 22 очка. Красно-белые располагаются на шестой строчке.