Стад Брестуа 29 — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Нападающий «Спартака» Гарсия прокомментировал поражение в матче с «Краснодаром»
Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия высказался о поражении красно-белых от «Краснодара» (1:2) в 14-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

«Очень расстроен. Нужно провести анализ. Все ребята отдавали себя на поле. К сожалению, не всё работало в атаке.

Не хотел бы говорить о конкретных причинах пропущенных голов. Не надо искать виноватого. Надо коллективом поработать над своими ошибками», — передаёт слова Гарсии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Краснодар» занимает первое место в РПЛ с 32 очками в 14 встречах. У «Спартака» 22 очка. Красно-белые располагаются на шестой строчке.

