Форвард «Спартака» Гарсия: мы хотим быть командой, которая борется за титулы

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия после матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2) высказался о шансах своей команды на борьбу за чемпионство в нынешнем сезоне.

«Мы очень хотим быть той командой, которая борется за титул. Вы правы, мы не можем выиграть большие матчи. Но назвать причины я не смогу», — передаёт слова Гарсии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит», сине-бело-голубые набрали 29 очков в 14 встречах в РПЛ. «Спартак» с 22 очками находится на шестом месте.