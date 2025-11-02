Скидки
Главная Футбол Новости

Форвард «Спартака» Гарсия: мы хотим быть командой, которая борется за титулы

Форвард «Спартака» Гарсия: мы хотим быть командой, которая борется за титулы
Комментарии

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия после матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2) высказался о шансах своей команды на борьбу за чемпионство в нынешнем сезоне.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

«Мы очень хотим быть той командой, которая борется за титул. Вы правы, мы не можем выиграть большие матчи. Но назвать причины я не смогу», — передаёт слова Гарсии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит», сине-бело-голубые набрали 29 очков в 14 встречах в РПЛ. «Спартак» с 22 очками находится на шестом месте.

