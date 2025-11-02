«Приезжала столица — проводили домой». Сперцян — о победе «Краснодара» над «Спартаком»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян обратился к болельщикам после победы над «Спартаком» (2:1) в 14-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников.

«К нам сегодня приезжала столица – проводили её домой со счётом 2:1. Было очень эмоционально и непросто, но мы справились. Спасибо за вашу поддержку на стадионе», — написал Сперцян в телеграм-канале.

«Краснодар» занимает первое место в РПЛ с 32 очками в 14 встречах. У московского «Спартака» 22 очка. Красно-белые располагаются на шестой строчке.