«Приезжала столица — проводили домой». Сперцян — о победе «Краснодара» над «Спартаком»
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян обратился к болельщикам после победы над «Спартаком» (2:1) в 14-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников.
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18' 2:0 Кордоба – 59' 2:1 Гарсия – 90'
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет
«К нам сегодня приезжала столица – проводили её домой со счётом 2:1. Было очень эмоционально и непросто, но мы справились. Спасибо за вашу поддержку на стадионе», — написал Сперцян в телеграм-канале.
«Краснодар» занимает первое место в РПЛ с 32 очками в 14 встречах. У московского «Спартака» 22 очка. Красно-белые располагаются на шестой строчке.
