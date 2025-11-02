Скидки
Стад Брестуа 29 — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Футбол Новости

Ферран Торрес забил 50-й гол за «Барселону» в матче с «Эльче»

Завершился матч 11-го тура испанской Ла Лиги между каталонской «Барселоной» и «Эльче». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу сине-гранатовых.

Испания — Примера . 11-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 1
Эльче
Эльче
1:0 Ямаль – 9'     2:0 Ф. Торрес – 11'     2:1 Мир – 42'     3:1 Рашфорд – 61'    

На 11-й минуте форвард Ферран Торрес забил второй гол сине-гранатовых. Тем самым 25-летний испанец достиг отметки в 50 голов за каталонский клуб во всех турнирах. Для этого нападающему потребовалось 170 матчей.

В нынешнем сезоне Торрес выходил на поле в 12 встречах за клуб, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

«Барселона» вернулась на второе место в таблице Ла Лиги, доведя число очков до 25 в 11 играх. Отставание от мадридского «Реала» составляет пять очков. «Эльче» располагается на девятой строчке в чемпионате Испании с 14 очками.

