Главная Футбол Новости

Результаты матчей 9-го тура чемпионата Германии по футболу 2025/2026

Результаты матчей 9-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 2 ноября, завершился 9-й тур немецкой Бундеслиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами тура.

Результаты матчей 9-го тура Бундеслиги

Пятница, 31 октября:

«Аугсбург» – «Боруссия» Дортмунд — 0:1.

Суббота, 1 ноября:

«РБ Лейпциг» – «Штутгарт» — 3:1;
«Майнц» – «Вердер» — 1:1;
«Унион» – «Фрайбург» — 0:0;
«Санкт-Паули» – «Боруссия» Мёнхенгладбах — 0:4;
«Хайденхайм» – «Айнтрахт» Франкфурт — 1:1;
«Бавария» – «Байер» — 3:0.

Воскресенье, 2 ноября:

«Кёльн» – «Гамбург» — 4:1;
«Вольфсбург» – «Хоффенхайм» — 2:3;

По итогам тура «Бавария» с 27 очками возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, в топ-4 также вошли «РБ Лейпциг» (22), «Боруссия» Дортмунд (20) и «Штутгарт» (18). В нижней части таблицы находятся «Боруссия» Мёнхенгладбах (6), «Майнц» и «Хайденхайм» (по 5).

«Бавария» разгромила «Байер» в 9-м туре Бундеслиги
