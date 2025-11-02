Результаты матчей 9-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

В воскресенье, 2 ноября, завершился 9-й тур немецкой Бундеслиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами тура.
Результаты матчей 9-го тура Бундеслиги
Пятница, 31 октября:
«Аугсбург» – «Боруссия» Дортмунд — 0:1.
Суббота, 1 ноября:
«РБ Лейпциг» – «Штутгарт» — 3:1;
«Майнц» – «Вердер» — 1:1;
«Унион» – «Фрайбург» — 0:0;
«Санкт-Паули» – «Боруссия» Мёнхенгладбах — 0:4;
«Хайденхайм» – «Айнтрахт» Франкфурт — 1:1;
«Бавария» – «Байер» — 3:0.
Воскресенье, 2 ноября:
«Кёльн» – «Гамбург» — 4:1;
«Вольфсбург» – «Хоффенхайм» — 2:3;
По итогам тура «Бавария» с 27 очками возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, в топ-4 также вошли «РБ Лейпциг» (22), «Боруссия» Дортмунд (20) и «Штутгарт» (18). В нижней части таблицы находятся «Боруссия» Мёнхенгладбах (6), «Майнц» и «Хайденхайм» (по 5).