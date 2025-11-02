Капитан «Краснодара» Сперцян: «Спартак» — сильная команда, мы чуть подсели

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал победу чёрно-зелёных над «Спартаком» (2:1) в 14-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников.

— Концовка, конечно, неприятная получилась. Но молодцы, команда билась. Так что заслуженная победа.

— Что случилось с «Краснодаром»?

— «Спартак» — сильная команда, мы чуть подсели. Нужно было больше давить. Может быть, где‑то устали. Так бывает, это футбол. Главное, что команда победила. Три очка есть, — заявил Сперцян в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» занимает первое место в таблице РПЛ с 32 очками в 14 встречах. У московского «Спартака» 22 очка. Красно-белые располагаются на шестой строчке.