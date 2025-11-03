Скидки
Кордоба в полёте праздновал гол, Месси сравнили со Сперцяном, Аугусто орал на судью. Фото

«Краснодар» обыграл «Спартак»
2 ноября в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена» состоялся матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» принимал московский «Спартак». Игра завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

«Краснодар» мог открыть счёт уже на 10-й минуте игры: Джон Кордоба отправил мяч в ворота Александра Максименко, но главный арбитр Кирилл Левников отменил гол из-за офсайда. На 18-й минуте «Краснодар» всё же вышел вперёд благодаря действиям Александра Черникова на добивании. На 59-й минуте Кордоба удвоил преимущество хозяев. На 90-й минуте нападающий «Спартака» Ливай Гарсия отыграл один мяч.

С 88-й минуты «Краснодар» играл в меньшинстве: Кордоба получил вторую жёлтую карточку и был удалён. На 90+5-й минуте красную карточку получил полузащитник Дуглас Аугусто.

Лучшие фото с матча «Краснодар» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.

После 14 туров «Краснодар» возглявляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 32 очка. «Спартак» (22) — на шестом месте.

