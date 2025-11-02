«Кто продлил контракт со Станковичем?» Радимов — после матча «Краснодар» — «Спартак»

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался после матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и московский «Спартак». Встреча завершилась поражением столичного клуба со счётом 1:2.

«Про «Спартак» все понятно! И плевать на результаты, на игру, на индивидуальные ошибки, на провальную селекцию. Просто скажите одно: кто продлил контракт со Станковичем? Просто дайте эту фамилию!» – написал Радимов в своём телеграм-канале.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит», сине-бело-голубые набрали 29 очков в 14 встречах в РПЛ. Красно-белые располагаются на шестой строчке с 22 очками.