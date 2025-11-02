Скидки
«Челси» и «Тоттенхэм Хотспур» претендуют на нападающего «Порту» Агехову — Correio da Manha

Нападающий «Порту» Самуэль Агехова входит в сферу интересов «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур». Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на Correio da Manha.

Летом 2024 года «синие» уже были близки к покупке этого игрока за £ 35 млн, однако испанец не прошёл медицинское обследование после травмы лодыжки. По данным источника, «Челси» возобновил интерес к футболисту, но теперь на Агехову претендуют и «шпоры».

Контракт Самуэля с «Порту» рассчитан до лета 2029 года и включает в себя опцию выкупа за € 100 млн, однако президент португальского клуба Андре Виллаш-Боаш готов отпустить игрока за € 80 млн. «Драконы» хотят улучшить своё непростое финансовое положение, трансфер этого нападающего может случиться уже в январе. На данный момент неизвестно, станут ли упомянутые клубы активно работать над трансфером нападающего, поскольку в рамках прошлого летнего трансферного окна они потратили внушительные суммы.

