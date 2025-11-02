«Милан» хочет обменять Артёма Довбика на своего форварда зимой — La Repubblica
Поделиться
Нападающий итальянской «Ромы» и сборной Украины Артём Довбик может продолжить карьеру в «Милане». Как сообщает издание La Repubblica, две итальянские команды обсуждают потенциальный обмен украинца на мексиканского форварда Сантьяго Хименеса.
Италия — Серия А . 10-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Милан
2-й тайм
1 : 0
Рома
Рим
1:0 Павлович – 39'
По данным источника, форвард «Милана» также входит в сферу интересов римского клуба. Осуществление сделки возможно в зимнее трансферное окно. Ранее стороны обсуждали подобный обмен летом.
Сантьяго Хименес принял участие в девяти матчах Серии А сезона-2025/2026 и отметился одной результативной передачей. На счету Артёма Довбика восемь игр в чемпионате Италии, два забитых мяча и один голевой пас.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 ноября 2025
-
23:59
-
23:53
-
23:42
-
23:40
-
23:39
-
23:26
-
23:22
-
23:10
-
23:06
-
23:04
-
23:00
-
23:00
-
22:57
-
22:55
-
22:54
-
22:52
-
22:50
-
22:48
-
22:46
-
22:40
-
22:36
-
22:35
-
22:30
-
22:30
-
22:27
-
22:24
-
22:11
-
22:09
-
22:09
-
22:04
-
22:03
-
22:01
-
22:00
-
21:57
-
21:56