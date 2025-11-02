«Милан» хочет обменять Артёма Довбика на своего форварда зимой — La Repubblica

Нападающий итальянской «Ромы» и сборной Украины Артём Довбик может продолжить карьеру в «Милане». Как сообщает издание La Repubblica, две итальянские команды обсуждают потенциальный обмен украинца на мексиканского форварда Сантьяго Хименеса.

По данным источника, форвард «Милана» также входит в сферу интересов римского клуба. Осуществление сделки возможно в зимнее трансферное окно. Ранее стороны обсуждали подобный обмен летом.

Сантьяго Хименес принял участие в девяти матчах Серии А сезона-2025/2026 и отметился одной результативной передачей. На счету Артёма Довбика восемь игр в чемпионате Италии, два забитых мяча и один голевой пас.