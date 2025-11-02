Скидки
«Милан» хочет обменять Артёма Довбика на своего форварда зимой — La Repubblica

Комментарии

Нападающий итальянской «Ромы» и сборной Украины Артём Довбик может продолжить карьеру в «Милане». Как сообщает издание La Repubblica, две итальянские команды обсуждают потенциальный обмен украинца на мексиканского форварда Сантьяго Хименеса.

Италия — Серия А . 10-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Милан
2-й тайм
1 : 0
Рома
Рим
1:0 Павлович – 39'    

По данным источника, форвард «Милана» также входит в сферу интересов римского клуба. Осуществление сделки возможно в зимнее трансферное окно. Ранее стороны обсуждали подобный обмен летом.

Сантьяго Хименес принял участие в девяти матчах Серии А сезона-2025/2026 и отметился одной результативной передачей. На счету Артёма Довбика восемь игр в чемпионате Италии, два забитых мяча и один голевой пас.

