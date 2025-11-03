«Брест» и «Лион» не забили голов в 11-м туре Лиги 1

Завершён матч 11-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Брест» и «Лион». Команды не забили голов в этой игре. Встреча состоялась на стадионе «Франсис-Ле Бле» (Брест). В качестве главного арбитра матча выступил Клеман Тюрпен (Уллен).

С восьмой минуты гости играли в этой встрече в меньшинстве – на седьмой минуте красную карточку получил Ханс Хатебур.

После этой игры «Брест» с 10 очками находится на 13-м месте в турнирной таблице элитного дивизиона чемпионата Франции, «Лион» с 20 очками располагается на шестой строчке.

В следующем туре «Брест» 8 ноября сыграет в гостях с «Марселем», «Лион» 9 ноября примет на своём поле «Пари Сен-Жермен».