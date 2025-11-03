Скидки
Стад Брестуа 29 — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Брест — Лион, результат матча 2 ноября 2025, счёт 0:0, 11-й тур Лиги 1 — 2025/2026

«Брест» и «Лион» не забили голов в 11-м туре Лиги 1
Комментарии

Завершён матч 11-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Брест» и «Лион». Команды не забили голов в этой игре. Встреча состоялась на стадионе «Франсис-Ле Бле» (Брест). В качестве главного арбитра матча выступил Клеман Тюрпен (Уллен).

Франция — Лига 1 . 11-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Брест
Брест
Окончен
0 : 0
Лион
Лион
Удаления: нет / Хатебур – 7'

С восьмой минуты гости играли в этой встрече в меньшинстве – на седьмой минуте красную карточку получил Ханс Хатебур.

После этой игры «Брест» с 10 очками находится на 13-м месте в турнирной таблице элитного дивизиона чемпионата Франции, «Лион» с 20 очками располагается на шестой строчке.

В следующем туре «Брест» 8 ноября сыграет в гостях с «Марселем», «Лион» 9 ноября примет на своём поле «Пари Сен-Жермен».

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
Новости. Футбол
