Результаты матчей 11-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

В воскресенье, 2 ноября, завершился 11-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с результатами матчей.
Результаты матчей 11-го тура чемпионата Франции:
Суббота, 1 ноября
«ПСЖ» — «Ницца» — 1:0;
«Монако» — «Париж» — 0:1;
«Осер» — «Марсель» — 0:1.
Воскресенье, 2 ноября
«Ренн» — «Страсбург» — 4:1;
«Нант» – «Метц» — 0:2;
«Тулуза» – «Гавр» — 0:0;
«Ланс» — «Лорьян» — 3:0;
«Лилль» — «Анже» — 1:0;
«Брест» — «Лион» — 0:0.
По итогам 11-го тура «ПСЖ» с 24 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, в группу лидеров также входят «Марсель», «Ланс» (по 22) и «Лилль» (20). В нижней части таблицы находятся «Лорьян» (9), «Метц» (8) и «Осер» (7).