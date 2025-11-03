Результаты матчей 11-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

В воскресенье, 2 ноября, завершился 11-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 11-го тура чемпионата Франции:

Суббота, 1 ноября

«ПСЖ» — «Ницца» — 1:0;

«Монако» — «Париж» — 0:1;

«Осер» — «Марсель» — 0:1.

Воскресенье, 2 ноября

«Ренн» — «Страсбург» — 4:1;

«Нант» – «Метц» — 0:2;

«Тулуза» – «Гавр» — 0:0;

«Ланс» — «Лорьян» — 3:0;

«Лилль» — «Анже» — 1:0;

«Брест» — «Лион» — 0:0.

По итогам 11-го тура «ПСЖ» с 24 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, в группу лидеров также входят «Марсель», «Ланс» (по 22) и «Лилль» (20). В нижней части таблицы находятся «Лорьян» (9), «Метц» (8) и «Осер» (7).