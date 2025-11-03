«Милан» победил «Рому» в Серии А, Меньян отбил пенальти Дибалы

Завершился матч 10-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Милан» и «Рома». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступил Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия). Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля.

Единственный мяч в игре был забит на 39-й минуте. С передачи португальца Рафаэла Леау отличился сербский центральный защитник Страхиня Павлович. На 82-й минуте форвард «Ромы» Пауло Дибала имел шанс сравнять счёт ударом с пенальти, но сейв совершил голкипер Мик Меньян.

Победа позволила «Милану» довести число набранных в сезоне очков до 21 и подняться на третье место в Серии А. Столько же очков у «Интера» и «Ромы» со второй и четвёртой строчек. Первое место с 22 очками занимает «Наполи».