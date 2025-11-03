«Бетис» разгромил «Мальорку» в 11-м туре Ла Лиги. Антони забил два гола и отдал передачу

Завершился матч 11-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Бетис» и «Мальорка». Игра прошла на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье. В качестве главного арбитра встречи выступил Хесус Хиль Мансано. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Первый гол забил полузащитник зелёно-белых Антони на 10-й минуте. На 34-й минуте бразилец оформил дубль, а через три минуты нападающий Эз Абде довёл счёт до разгромного. Антони ассистировал ему на гол.

«Мальорка» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с девятью очками. «Бетис» располагается на пятой строчке, у команды 19 набранных очков. Лидирует в чемпионате мадридский «Реал» с 30 очками.