Главная Футбол Новости

Бетис — Мальорка, результат матча 2 ноября 2025, счет 3:0, 11-й тур Примеры 2025/2026

«Бетис» разгромил «Мальорку» в 11-м туре Ла Лиги. Антони забил два гола и отдал передачу
Комментарии

Завершился матч 11-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Бетис» и «Мальорка». Игра прошла на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье. В качестве главного арбитра встречи выступил Хесус Хиль Мансано. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Испания — Примера . 11-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
3 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Антони – 10'     2:0 Антони – 34'     3:0 Абде – 37'    

Первый гол забил полузащитник зелёно-белых Антони на 10-й минуте. На 34-й минуте бразилец оформил дубль, а через три минуты нападающий Эз Абде довёл счёт до разгромного. Антони ассистировал ему на гол.

«Мальорка» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с девятью очками. «Бетис» располагается на пятой строчке, у команды 19 набранных очков. Лидирует в чемпионате мадридский «Реал» с 30 очками.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Антони забил за «Бетис» больше, чем за «Манчестер Юнайтед»
