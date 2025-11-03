Сперцян высказался о решении Левникова удалить Кордобу в матче «Краснодар» — «Спартак»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался об удалении партнёра по команде Джона Кордобы в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:1). Клубы играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников.

— Много удалений.

— Бывает, ничего. У нас сильная команда, сильная обойма. Будет ротация.

— Что подумали в моменте удаления Кордобы?

— Он важный игрок для нас. Решение судьи. Но удар локтем был.

— «Спартак» не разочаровал?

— Это мы молодцы. Сделаем работу над ошибками из второго тайма и будем двигаться дальше, — заявил Сперцян в эфире «Матч ТВ».

Кордоба получил красную карточку на 88-й минуте. На 90+5-й был удалён полузащитник «быков» Дуглас Аугусто. В матче 15-го РПЛ с «Балтикой» 9 ноября также не сыграют дисквалифицированные из-за перебора жёлтых карточек футболисты «Краснодара» Диего Коста и Никита Кривцов.