Главная Футбол Новости

Сперцян высказался о решении Левникова удалить Кордобу в матче «Краснодар» — «Спартак»

Сперцян высказался о решении Левникова удалить Кордобу в матче «Краснодар» — «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался об удалении партнёра по команде Джона Кордобы в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:1). Клубы играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

— Много удалений.
— Бывает, ничего. У нас сильная команда, сильная обойма. Будет ротация.

— Что подумали в моменте удаления Кордобы?
— Он важный игрок для нас. Решение судьи. Но удар локтем был.

— «Спартак» не разочаровал?
— Это мы молодцы. Сделаем работу над ошибками из второго тайма и будем двигаться дальше, — заявил Сперцян в эфире «Матч ТВ».

Кордоба получил красную карточку на 88-й минуте. На 90+5-й был удалён полузащитник «быков» Дуглас Аугусто. В матче 15-го РПЛ с «Балтикой» 9 ноября также не сыграют дисквалифицированные из-за перебора жёлтых карточек футболисты «Краснодара» Диего Коста и Никита Кривцов.

Приложение для Android