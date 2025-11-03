Скидки
Футбол Новости

Руслан Пименов оценил результат матча РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком»

Руслан Пименов оценил результат матча РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком»
Комментарии

Бывший нападающий московского «Локомотива» Руслан Пименов дал комментарий на тему результата матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» со счётом 2:1 переиграл «Спартак».

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

«Думал, что матч закончится с большим преимуществом «Краснодара». Одна команда была на поле. До 89‑й минуты. А так доминирование «Краснодара» на всех участках поля. Приятно было смотреть на их игру», — сказал Пименов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Краснодар» с 32 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, «Спартак» с 22 очками находится на шестой строчке в таблице Мир РПЛ.

