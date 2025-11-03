Руслан Пименов оценил результат матча РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Руслан Пименов дал комментарий на тему результата матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» со счётом 2:1 переиграл «Спартак».

«Думал, что матч закончится с большим преимуществом «Краснодара». Одна команда была на поле. До 89‑й минуты. А так доминирование «Краснодара» на всех участках поля. Приятно было смотреть на их игру», — сказал Пименов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Краснодар» с 32 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, «Спартак» с 22 очками находится на шестой строчке в таблице Мир РПЛ.