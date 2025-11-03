Руслан Пименов оценил результат матча РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком»
Бывший нападающий московского «Локомотива» Руслан Пименов дал комментарий на тему результата матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» со счётом 2:1 переиграл «Спартак».
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18' 2:0 Кордоба – 59' 2:1 Гарсия – 90'
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет
«Думал, что матч закончится с большим преимуществом «Краснодара». Одна команда была на поле. До 89‑й минуты. А так доминирование «Краснодара» на всех участках поля. Приятно было смотреть на их игру», — сказал Пименов в эфире «Матч ТВ».
На данный момент «Краснодар» с 32 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, «Спартак» с 22 очками находится на шестой строчке в таблице Мир РПЛ.
