«Проанализировать и забыть». «Спартак» обратился к болельщикам после матча с «Краснодаром»

«Спартак» обратился к болельщикам после поражения в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». В этой игре москвичи уступили со счётом 1:2.

«Тяжёлый вечер. Хочется его поскорее проанализировать и забыть. Спасибо вам за поддержку, красно-белые», — сказано в официальном телеграм-канале московского клуба.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит», сине-бело-голубые набрали 29 очков в 14 встречах в РПЛ. Красно-белые располагаются на шестой строчке с 22 очками.