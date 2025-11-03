Ловчев прокомментировал поражение «Спартака» в матче с «Краснодаром» в РПЛ

Бывший советский футболист, ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал поражение команды в матче 14-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:2).

«Они заслуженно победили, соперник был сильнее. «Краснодар» глушил все атаки «Спартака». Второй тайм спартаковцы лучше играли. А после удалений, конечно, пошли еще активнее вперёд, — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Краснодар» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 32 очка. «Спартак», в свою очередь, находится на шестом месте, набрав 22 очка.

В следующем туре «Краснодар» встретится с «Балтикой», а «Спартак» проведёт матч с «Ахматом».