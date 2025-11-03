Ловчев прокомментировал поражение «Спартака» в матче с «Краснодаром» в РПЛ
Бывший советский футболист, ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал поражение команды в матче 14-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:2).
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18' 2:0 Кордоба – 59' 2:1 Гарсия – 90'
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет
«Они заслуженно победили, соперник был сильнее. «Краснодар» глушил все атаки «Спартака». Второй тайм спартаковцы лучше играли. А после удалений, конечно, пошли еще активнее вперёд, — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».
На данный момент «Краснодар» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 32 очка. «Спартак», в свою очередь, находится на шестом месте, набрав 22 очка.
В следующем туре «Краснодар» встретится с «Балтикой», а «Спартак» проведёт матч с «Ахматом».
