Станислав Агкацев опубликовал пост после победы «Краснодара» в матче со «Спартаком»

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев опубликовал пост по случаю победы «быков» в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» со счётом 2:1.

«Больше, чем сердце. Всех с победой!!! +3», — написал Агкацев в своём телеграм-канале.

После этой игры «Краснодар» возглавил турнирную таблицу чемпионата России. В активе команды Мурада Мусаева 32 очка в 14 матчах. Красно-белые располагаются на шестой строчке с 22 очками после аналогичного количества игр.

Агкацев принял участие в 16 матчах нынешнего клубного сезона, пропустив 10 голов и восемь раз отыграв «на ноль».

