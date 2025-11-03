Скидки
Главная Футбол Новости

Станислав Агкацев опубликовал пост после победы «Краснодара» в матче со «Спартаком»

Станислав Агкацев опубликовал пост после победы «Краснодара» в матче со «Спартаком»
Комментарии

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев опубликовал пост по случаю победы «быков» в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

«Больше, чем сердце. Всех с победой!!! +3», — написал Агкацев в своём телеграм-канале.

После этой игры «Краснодар» возглавил турнирную таблицу чемпионата России. В активе команды Мурада Мусаева 32 очка в 14 матчах. Красно-белые располагаются на шестой строчке с 22 очками после аналогичного количества игр.

Агкацев принял участие в 16 матчах нынешнего клубного сезона, пропустив 10 голов и восемь раз отыграв «на ноль».

