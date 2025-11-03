Скидки
Александр Мостовой больше не входит в топ‑3 игроков «Сельты» по числу матчей в Ла Лиге

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой больше не входит в тройку лучших игроков клуба по количеству проведённых матчей в испанской Ла Лиге. Об этом сообщает пресс-служба команды из Виго.

Так, за «Сельту» в матче 11-го тура чемпионата Испании с «Леванте» (2:1) на поле вышел полузащитник Фран Бельтран. Для 26-летнего испанца эта встреча стала 236-й в составе «Сельты» в Ла Лиге, что позволило ему обойти Мостового, у которого 235 матчей, и занять третье место в истории клуба.

Лидером по этому показателю остаётся Яго Аспас, который выступает за «Сельту» с 2015 года и провёл 379 матчей. Вторую строчку занимает Уго Мальо, игравший с 2009 по 2023 год, у которого 309 матчей.

Александр Мостовой выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год.

