«Чем вы на тренировках занимаетесь?» Журавель – о «Спартаке» после матча с «Краснодаром»

Известный журналист Тимур Журавель прокомментировал поражение «Спартака» в матче 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

«Краснодар» выиграл у «Спартака» за явным преимуществом. И «Краснодару» было бы обидно, если выводы по матчу мы сведем к проколам Станковича. Но сказать по «Краснодару» что-то новое очень сложно. Это выстроенная команда с легко угадываемым составом и понятными принципами.

А вот «Спартак» выбором состава и ролей игроков — это снова повод пожать плечами. Барко в первом тайме стал вингером и всякую игру в центре поля «Спартак» потерял. В перерыве Станкович взялся решить эту проблему. Но всплыла другая, более системная. «Спартак» очень плохо выходит в атаку от вратаря — у них это просто не отработано. А значит, мы снова поворачиваем голову к Деяну и вопрошаем: чем вы там на тренировках занимаетесь? Похоже, вопрос этот стал риторическим», — приводит слова Журавля телеграм-канал «Футбольный клуб» Василия Уткина.

«Краснодар» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 32 очка. «Спартак», в свою очередь, находится на шестом месте, набрав 22 очка.

