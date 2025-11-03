Корнеев: «Краснодар» полностью раздавил «Спартак» и издевался над ним в футбольном смысле

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев поделился мыслями о победе «Краснодара» в матче со «Спартаком» (2:1) в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Краснодар» по‑игроцки полностью раздавил «Спартак», но не довёл счёт до разгромного. А в «Спартаке» есть футболисты, которые могут отыграть два мяча. Поэтому концовка была, что называется, с валокордином. Тем не менее, по игре «Краснодар» полностью превзошёл соперника и буквально издевался над ним в футбольном смысле. Было огромное количество моментов, ударов по воротам», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Краснодар» с 32 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, «Спартак» с 22 очками находится на шестой строчке в РПЛ.