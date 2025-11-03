Скидки
Супруга Карпина рассказала, как часто ездит в отпуск в сравнении с мужем

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России и московского «Динамо» Валерия Карпина, во время популярной в соцсетях игры с подругой «Роскошный максимум или базовый минимум» ответила на вопрос о поездках в отпуск.

— Ездить в отпуск минимум четыре раза в год?
— Базовый минимум. В нашей семье. Но только у меня. У мужа — роскошный максимум, у него — только два. Кто на что учился!

— Ну, это нормально. Раз в квартал, по сути.
— Да. Правда, я езжу чаще. Но это ок.

— Ну, это [ездить в отпуск минимум четыре раза в год] — прям такая нижняя грань, да.
— Да, — сказала Карпина в видео, опубликованном в соцсетях Дарьи.

Напомним, Валерий и Дарья поженились в 2017 году, у пары есть двое совместных детей. Разница в возрасте между супругами составляет 20 лет.

