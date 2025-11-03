«Невозможная вещь». Корнеев отреагировал на удаление Кордобы в матче со «Спартаком»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался об удалении нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:1). Клубы играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников.

«Я не согласен с первой жёлтой карточкой, показанной Кордобе. Там вообще ничего не было, по‑моему. Вторую жёлтую ещё можно обсуждать, там было касание, но первая карточка — это просто невозможная вещь», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Кордоба был удалён с поля на 88-й минуте. Отметим, также на счету колумбийца в этой встрече победный гол и результативная передача.