Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Невозможная вещь». Корнеев отреагировал на удаление Кордобы в матче со «Спартаком»

«Невозможная вещь». Корнеев отреагировал на удаление Кордобы в матче со «Спартаком»
Комментарии

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался об удалении нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:1). Клубы играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

«Я не согласен с первой жёлтой карточкой, показанной Кордобе. Там вообще ничего не было, по‑моему. Вторую жёлтую ещё можно обсуждать, там было касание, но первая карточка — это просто невозможная вещь», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Кордоба был удалён с поля на 88-й минуте. Отметим, также на счету колумбийца в этой встрече победный гол и результативная передача.

Материалы по теме
Корнеев: «Краснодар» полностью раздавил «Спартак» и издевался над ним в футбольном смысле
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android