«Невозможная вещь». Корнеев отреагировал на удаление Кордобы в матче со «Спартаком»
Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался об удалении нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:1). Клубы играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников.
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18' 2:0 Кордоба – 59' 2:1 Гарсия – 90'
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет
«Я не согласен с первой жёлтой карточкой, показанной Кордобе. Там вообще ничего не было, по‑моему. Вторую жёлтую ещё можно обсуждать, там было касание, но первая карточка — это просто невозможная вещь», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».
Кордоба был удалён с поля на 88-й минуте. Отметим, также на счету колумбийца в этой встрече победный гол и результативная передача.
