«Что они делают?» Ловчев раскритиковал «Спартак» за игру в первом тайме с «Краснодаром»

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной СССР, ветеран «Спартака» Евгений Ловчев подверг критике игру красно-белых в первом тайме матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Напомним, первый тайм завершился со счётом 1:0 в пользу «южан», а итоговый результат встречи — 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

«У «Спартака просто не было моментов. «Краснодар» везде активнее, быстрее и злее. Как они вколотили мяч в сетку ворот. С какой злобой! «Спартак» в первом тайме был никакущий. Когда забивался гол, что делают спартаковские защитники? Они футбол смотрят! В штрафной нужно играть один в один, ничего другого не должно быть», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

По итогам 14 туров «Краснодар» с 32 очками занимает первое место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, в то время как «Спартак», имеющий 22 очка, располагается на шестой строчке в РПЛ.

