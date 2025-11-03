«Что они делают?» Ловчев раскритиковал «Спартак» за игру в первом тайме с «Краснодаром»

Бывший футболист сборной СССР, ветеран «Спартака» Евгений Ловчев подверг критике игру красно-белых в первом тайме матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Напомним, первый тайм завершился со счётом 1:0 в пользу «южан», а итоговый результат встречи — 2:1.
«У «Спартака просто не было моментов. «Краснодар» везде активнее, быстрее и злее. Как они вколотили мяч в сетку ворот. С какой злобой! «Спартак» в первом тайме был никакущий. Когда забивался гол, что делают спартаковские защитники? Они футбол смотрят! В штрафной нужно играть один в один, ничего другого не должно быть», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».
По итогам 14 туров «Краснодар» с 32 очками занимает первое место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, в то время как «Спартак», имеющий 22 очка, располагается на шестой строчке в РПЛ.
