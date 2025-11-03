Скидки
Никита Симонян стал старейшим из ныне живущих олимпийских чемпионов

Экс-футболист сборной СССР и московского «Спартака» Никита Симонян стал старейшим из ныне живущих олимпийских чемпионов.

Ранее стало известно о смерти французского велогонщика олимпийского чемпиона Шарля Коста. Он умер на 102-м году жизни. Кост выиграл Олимпийские игры 1948 года в командной гонке преследования.

Симонян стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне в 1956 году.

Никита Симонян в своей карьере выступал за «Динамо» из Сухума, московские «Крылья Советов» и столичный «Спартак», где и завершил карьеру в 1959 году после 11 лет в клубе. На счету Симоняна 19 матчей в составе сборной СССР, в которых он записал на свой счёт 10 мячей, включая гол Англии (2:2) на чемпионате мира — 1958.

