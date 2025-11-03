Кордоба, Глушенков и Обляков — в сборной 14-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»
«Чемпионат» определил символическую сборную 14-го тура МИР РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Зенита» и «Краснодара» — по три футболиста. Тренером символической сборной мы выбрали наставника санкт-петербургского клуба Сергея Семака.
Вратарь: Евгений Ставер («Рубин»).
Защитники: Нуралы Алип, Нино (оба – «Зенит»), Витор Тормена («Краснодар»), Мохамед Аззи («Динамо» Мх).
Полузащитники: Максим Петров («Балтика»), Иван Обляков (ЦСКА), Александр Черников («Краснодар»), Хорди Томпсон («Оренбург»).
Нападающие: Джон Кордоба («Краснодар»), Максим Глушенков («Зенит»).
Главный тренер: Сергей Семак («Зенит»).
