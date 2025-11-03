Андрей Ещенко: так безобразно играть в обороне «Спартаку» нельзя

Известный российский экс-футболист Андрей Ещенко остался недоволен игрой «Спартака» в обороне в матче 14-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:2).

«Конечно, так играть в обороне нельзя, а созидать еще больше нужно. Поэтому обидно, что так «Спартак» сыграл. «Краснодар» повел со счетом 2:0, тренерский штаб начал успокаиваться, начал делать замены. Но 2:0 — это скользкий счет, плюс начали получать жёлтые, удаления. Почему «Спартак» во втором тайме сразу не делал эти агрессивные передачи вперед? Так безобразно играть в обороне «Спартаку» нельзя, они сами предоставили возможность «Краснодару» забить голы, — сказал Ещенко в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 32 очка. «Спартак», в свою очередь, находится на шестом месте, набрав 22 очка.

В следующем туре «Краснодар» встретится с «Балтикой», а «Спартак» проведёт матч с «Ахматом».