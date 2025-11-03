Скидки
Главная Футбол Новости

Гришин объяснил разницу в турнирном положении между «Балтикой» и «Сочи»

Гришин объяснил разницу в турнирном положении между «Балтикой» и «Сочи»
Комментарии

Бывший российский футболист Александр Гришин рассказал, почему «Балтика» находится в верхней части турнирной таблицы РПЛ, а «Сочи» — внизу.

«Сейчас я объясню, почему «Балтика» идёт вверху турнирной таблицы, а «Сочи» находится внизу. Посмотрите на их игру в обороне. В «Балтике» все футболисты пробегают по 100 метров, чтобы успеть занять позиции в защите. А в «Сочи» Ежов, Зиньковский, Сааведра вообще не участвуют в обороне и не ходят в отбор. Зиньковский просто играет, как хочет, а Начо Сааведра — это опорник по названию, но на поле он эту работу не выполняет», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, по итогам 14 туров «Сочи» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» же располагается на четвёртой строчке.

Комментарии
