Полузащитник «Краснодара» Сперцян ответил на вопрос, разочаровал ли его «Спартак»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос о «Спартаке» после матча 14-го тура чемпионата России. Встреча прошла в Краснодаре и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

— «Спартак» не разочаровал?

— Это мы молодцы. Сделаем работу над ошибками из второго тайма и будем двигаться дальше, — сказал Сперцян в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 20 матчах, в которых записал в свой актив шесть голов и 11 результативных передач.

«Краснодар» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 32 очка. «Спартак», в свою очередь, находится на шестом месте, набрав 22 очка.