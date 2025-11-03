Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Краснодара» Сперцян ответил на вопрос, разочаровал ли его «Спартак»

Полузащитник «Краснодара» Сперцян ответил на вопрос, разочаровал ли его «Спартак»
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос о «Спартаке» после матча 14-го тура чемпионата России. Встреча прошла в Краснодаре и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

— «Спартак» не разочаровал?
— Это мы молодцы. Сделаем работу над ошибками из второго тайма и будем двигаться дальше, — сказал Сперцян в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 20 матчах, в которых записал в свой актив шесть голов и 11 результативных передач.

«Краснодар» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 32 очка. «Спартак», в свою очередь, находится на шестом месте, набрав 22 очка.

Материалы по теме
«Краснодар» просто сминал «Спартак». Но придумал себе два удаления и гол!
Видео
«Краснодар» просто сминал «Спартак». Но придумал себе два удаления и гол!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android