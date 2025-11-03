Полузащитник «Краснодара» Сперцян ответил на вопрос, разочаровал ли его «Спартак»
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос о «Спартаке» после матча 14-го тура чемпионата России. Встреча прошла в Краснодаре и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18' 2:0 Кордоба – 59' 2:1 Гарсия – 90'
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет
— «Спартак» не разочаровал?
— Это мы молодцы. Сделаем работу над ошибками из второго тайма и будем двигаться дальше, — сказал Сперцян в эфире «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 20 матчах, в которых записал в свой актив шесть голов и 11 результативных передач.
«Краснодар» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 32 очка. «Спартак», в свою очередь, находится на шестом месте, набрав 22 очка.
