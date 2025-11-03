Стало известно, почему Ламин Ямаль расстался с девушкой

18-летний вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль расстался со своей девушкой Ники Николь, которая является известной певицей, из-за непринятия рэп-исполнительницы со стороны семьи футболиста. Об этом сообщает Eltrecetv.

По информации источника, девушка не понравилась отцу 18-летнего футболиста, он велел сыну больше не встречаться с Ники. Отмечается, что отец Ямаля также сказал игроку, что стоит больше думать о профессиональной карьере, а не о личной жизни.

Напомним, пара подтвердила свои отношения в августе 2025 года — тогда футболист опубликовал совместное фото. О разрыве стало известно вчера.