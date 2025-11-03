«Локомотив» ничем не убедил» Ловчев — о победе «Зенита»

Бывший футболист сборной СССР, ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал матч 14-го тура РПЛ, где встречались «Зенит» и «Локомотив». Игра закончилась победой санкт-петербургского клуба со счётом 2:0.

«Зенит» абсолютно заслуженно обыграл «Локомотив», они были сильнее. Да, был период во втором тайме, когда команда Семака решила малой кровью выиграть и чуть не поплатилась за это, но победа есть победа. «Локомотив» же ничем не убедил. Единственное, удивили тем, что в начале матча они не были похожи сами на себя», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

По итогам 14 туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» же располагается на пятой строчке.