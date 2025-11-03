Журавель: «Спартаку» стоит назначить тренером искусственный интеллект, хуже не будет

Известный журналист Тимур Журавель предложил «Спартаку» назначить главным тренером искусственный интеллект. В своём последнем матче «Спартак» проиграл «Краснодару» со счётом 1:2.

«Гол «Спартака» и их штурм в конце — маленький бонус в уже испорченном вечере. Честное слово, «Спартаку» стоит поучаствовать в инновационном эксперименте и назначить главным тренером… искусственный интеллект. Хуже не будет», — приводит слова Журавля телеграм-канал «Футбольный клуб» Василия Уткина.

Нынешним главным тренером «Спартака» является Деян Станкович, который возглавил клуб в 2024 году. На данный момент команда занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 22 очка.