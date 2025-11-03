Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Журавель: «Спартаку» стоит назначить тренером искусственный интеллект, хуже не будет

Журавель: «Спартаку» стоит назначить тренером искусственный интеллект, хуже не будет
Комментарии

Известный журналист Тимур Журавель предложил «Спартаку» назначить главным тренером искусственный интеллект. В своём последнем матче «Спартак» проиграл «Краснодару» со счётом 1:2.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

«Гол «Спартака» и их штурм в конце — маленький бонус в уже испорченном вечере. Честное слово, «Спартаку» стоит поучаствовать в инновационном эксперименте и назначить главным тренером… искусственный интеллект. Хуже не будет», — приводит слова Журавля телеграм-канал «Футбольный клуб» Василия Уткина.

Нынешним главным тренером «Спартака» является Деян Станкович, который возглавил клуб в 2024 году. На данный момент команда занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 22 очка.

Материалы по теме
«Краснодар» просто сминал «Спартак». Но придумал себе два удаления и гол!
Видео
«Краснодар» просто сминал «Спартак». Но придумал себе два удаления и гол!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android