«Краснодар» обратился к болельщикам после матча со «Спартаком» в РПЛ

Комментарии

«Краснодар» поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 14-го тура чемпионата России со «Спартаком». Матч прошёл в Краснодаре и закончился победой хозяев со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

«Какие же вы лучшие! Благодарим каждого за мощную поддержку на протяжении всего матча!» — написано в официальном телеграм-канале «Краснодара».

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 32 очка. «Спартак», в свою очередь, находится на шестом месте, набрав 22 очка. В следующем туре чемпионата России «Краснодар» встретится с «Балтикой», а «Спартак» проведёт матч с «Ахматом». Оба матча состоятся 9 ноября.

