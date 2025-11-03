«Краснодар» обратился к болельщикам после матча со «Спартаком» в РПЛ

«Краснодар» поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 14-го тура чемпионата России со «Спартаком». Матч прошёл в Краснодаре и закончился победой хозяев со счётом 2:1.

«Какие же вы лучшие! Благодарим каждого за мощную поддержку на протяжении всего матча!» — написано в официальном телеграм-канале «Краснодара».

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 32 очка. «Спартак», в свою очередь, находится на шестом месте, набрав 22 очка. В следующем туре чемпионата России «Краснодар» встретится с «Балтикой», а «Спартак» проведёт матч с «Ахматом». Оба матча состоятся 9 ноября.