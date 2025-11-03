«Краснодар» обратился к болельщикам после матча со «Спартаком» в РПЛ
«Краснодар» поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 14-го тура чемпионата России со «Спартаком». Матч прошёл в Краснодаре и закончился победой хозяев со счётом 2:1.
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18' 2:0 Кордоба – 59' 2:1 Гарсия – 90'
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет
«Какие же вы лучшие! Благодарим каждого за мощную поддержку на протяжении всего матча!» — написано в официальном телеграм-канале «Краснодара».
«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 32 очка. «Спартак», в свою очередь, находится на шестом месте, набрав 22 очка. В следующем туре чемпионата России «Краснодар» встретится с «Балтикой», а «Спартак» проведёт матч с «Ахматом». Оба матча состоятся 9 ноября.
