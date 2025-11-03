Скидки
Тренер «Барселоны» Флик высказался о состоянии здоровья Ямаля

Тренер «Барселоны» Флик высказался о состоянии здоровья Ямаля
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о состоянии здоровья нападающего Ламина Ямаля после матча 11-го тура чемпионата Испании с «Эльче» (3:1). В этой встрече Ямаль забил один гол.

Испания — Примера . 11-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 1
Эльче
Эльче
1:0 Ямаль – 9'     2:0 Ф. Торрес – 11'     2:1 Мир – 42'     3:1 Рашфорд – 61'    

«Эту травму нужно контролировать. Он дисциплинирован, должен тренироваться, проходить процедуры… и он это делает. Нельзя сказать, что травма полностью позади — она то появляется, то отступает. Ему приходится с этим жить и управлять состоянием», — приводит слова Флика Barca Blaugranes.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив четыре гола и пять результативных передач.

