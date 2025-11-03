Тренер «Барселоны» Флик высказался о состоянии здоровья Ямаля

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о состоянии здоровья нападающего Ламина Ямаля после матча 11-го тура чемпионата Испании с «Эльче» (3:1). В этой встрече Ямаль забил один гол.

«Эту травму нужно контролировать. Он дисциплинирован, должен тренироваться, проходить процедуры… и он это делает. Нельзя сказать, что травма полностью позади — она то появляется, то отступает. Ему приходится с этим жить и управлять состоянием», — приводит слова Флика Barca Blaugranes.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив четыре гола и пять результативных передач.