«Фратрия» отреагировала на поражение «Спартака» в матче с «Краснодарм»

Телеграм-канал объединения организованных болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» опубликовал пост, посвящённый результату вчерашнего матча столичного клуба с «Краснодаром» в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «южан».

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

«Спартак» проиграл. В Краснодаре красно-белые поздно вспомнили, что такое играть в футбол. Как итог 1:2 и -10 [очков] от лидера чемпионата», — написано в канале группировки.

Напомним, «Спартак» на данный момент находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 22 очка. «Краснодар» возглавляет чемпионат России. У команды Мурада Мусаева 32 очка.

Как появился «Спартак»:

