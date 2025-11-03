«Фратрия» отреагировала на поражение «Спартака» в матче с «Краснодарм»

Телеграм-канал объединения организованных болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» опубликовал пост, посвящённый результату вчерашнего матча столичного клуба с «Краснодаром» в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «южан».

«Спартак» проиграл. В Краснодаре красно-белые поздно вспомнили, что такое играть в футбол. Как итог 1:2 и -10 [очков] от лидера чемпионата», — написано в канале группировки.

Напомним, «Спартак» на данный момент находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 22 очка. «Краснодар» возглавляет чемпионат России. У команды Мурада Мусаева 32 очка.

