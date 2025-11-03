Фил Фоден установил исторический рекорд «Манчестер Сити» и повторил достижение Саки

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден вышел в основном составе команды на матч 10-го тура АПЛ против «Борнмута». Для 25-летнего англичанина встреча с «вишнями» стала 200-й игрой в Премьер-лиге за карьеру.

По информации портала Squawka, Фоден стал всего вторым футболистом, рождённым в 2000 году или позже, которому удалось достичь отметки в 200 матчей в английском чемпионате.

Первым этого рубежа в октябре добился Букайо Сака, выступающий за лондонский «Арсенал».

Благодаря сегодняшнему выходу на поле Фил Фоден установил новый клубный рекорд — он стал самым молодым игроком в истории «Манчестер Сити», проведшим 200 матчей за клуб в рамках Премьер-лиги. На момент достижения этой отметки хавбеку исполнилось 25 лет и 158 дней.

Предыдущее достижение принадлежало бывшему вингеру «горожан» Рахиму Стерлингу, который провёл свой 200-й матч за клуб в возрасте 26 лет и 284 дней.

