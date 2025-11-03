Скидки
Месси вошёл в список претендентов на звание лучшего плеймейкера мира-2025 от IFFHS

Комментарии

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) на своём официальном сайте опубликовала перечень номинантов на звание лучшего плеймейкера мира по итогам 2025 года.

В шорт-лист вошли: Арда Гюлер, Бруну Фернандеш, Коул Палмер, Флориан Виртц, Джуд Беллингем, Кевин Де Брёйне, Ламин Ямаль, Мартин Эдегор, Педри, Витинья, Лионель Месси, Хамес Родригес, Рео Хатате, Мохаммед Кудус и Малик Тилльман.

Напомним, отбор ведётся по итогам календарного года, а не всего футбольного сезона. Итоговые результаты голосования станут известны после 10 декабря.

Месси подписал новый контракт с «Интер Майами»

