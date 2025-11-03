Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Арсенала» Салиба высказался о возможном переходе в «Реал»

Защитник «Арсенала» Салиба высказался о возможном переходе в «Реал»
Комментарии

Центральный защитник «Арсенала» Вильям Салиба прокомментировал слухи об интересе со стороны мадридского «Реала».

«Интерес «Реала»? Конечно, приятно, когда тобой интересуется такой клуб, но прежде всего я хочу завоевать трофеи с „Арсеналом“. Об этом думаю в первую очередь», — приводит слова Салиба Madrid Zone.

Напомним, лондонский клуб приобрёл французского центрбека у «Сент-Этьена» летом 2019 года за € 30 млн. В нынешнем сезоне Салиба принял участие в 12 матчах, отметившись одной результативной передачей. На данный момент трансферная стоимость 24-летнего футболиста по данным портала Transfermarkt составляет € 80 млн.

Захарян подарил Аршавину футболку после матча «Реала Сосьедад»

Материалы по теме
Салиба объяснил, почему Мбаппе хороший капитан для сборной Франции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android