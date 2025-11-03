Защитник «Арсенала» Салиба высказался о возможном переходе в «Реал»

Центральный защитник «Арсенала» Вильям Салиба прокомментировал слухи об интересе со стороны мадридского «Реала».

«Интерес «Реала»? Конечно, приятно, когда тобой интересуется такой клуб, но прежде всего я хочу завоевать трофеи с „Арсеналом“. Об этом думаю в первую очередь», — приводит слова Салиба Madrid Zone.

Напомним, лондонский клуб приобрёл французского центрбека у «Сент-Этьена» летом 2019 года за € 30 млн. В нынешнем сезоне Салиба принял участие в 12 матчах, отметившись одной результативной передачей. На данный момент трансферная стоимость 24-летнего футболиста по данным портала Transfermarkt составляет € 80 млн.

Захарян подарил Аршавину футболку после матча «Реала Сосьедад»