Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антуан Гризманн забил юбилейный гол, повторив достижение Месси, Роналду и Рауля в Ла Лиге

Антуан Гризманн забил юбилейный гол, повторив достижение Месси, Роналду и Рауля в Ла Лиге
Аудио-версия:
Комментарии

Французский нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн поразил ворота «Севильи» в матче 11-го тура чемпионата Испании (3:0) и стал 11-м игроком забившим 200 голов в Ла Лиге. Об этом сообщает пресс-служба высшего испанского дивизиона.

Испания — Примера . 11-й тур
01 ноября 2025, суббота. 18:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
3 : 0
Севилья
Севилья
1:0 Альварес – 64'     2:0 Альмада – 77'     3:0 Гризманн – 90'    

Мяч в ворота нервионцев стал 34-летнего футболист юбилейным — 200-м в Ла Лиге. Больше голов в этом турнире забили Лионель Месси (474), Криштиану Роналду (311), Тельмо Сарра (254), Карим Бензема (238), Уго Санчес (234), Рауль Гонсалес (228), Альфредо Ди Стефано (227), Сесар Родригес (221), Кини (219) и Паиньо (213). При этом, Гризманн — пятый/шестой неиспанец в данном перечне (Альфредо Ди Стефано родился в Аргентине, но имел двойное с испанским гражданство, выступая за сборные как Аргентины (1947 год), так и Испании (1957-1961 годы). — Прим. «Чемпионата»).

Чтобы достичь данной отметки, форварду «матрасников» понадобилось сыграть 541 матч в высшем дивизионе Испании: 141 — в составе «Реал Сосьедад», 74 — за «Барселону» и 326 — за «Атлетико».

Материалы по теме
«Атлетико» Мадрид разгромил «Севилью» в 11-м туре Ла Лиги

Лучший бомбардир в мировом футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android