Антуан Гризманн забил юбилейный гол, повторив достижение Месси, Роналду и Рауля в Ла Лиге

Французский нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн поразил ворота «Севильи» в матче 11-го тура чемпионата Испании (3:0) и стал 11-м игроком забившим 200 голов в Ла Лиге. Об этом сообщает пресс-служба высшего испанского дивизиона.

Мяч в ворота нервионцев стал 34-летнего футболист юбилейным — 200-м в Ла Лиге. Больше голов в этом турнире забили Лионель Месси (474), Криштиану Роналду (311), Тельмо Сарра (254), Карим Бензема (238), Уго Санчес (234), Рауль Гонсалес (228), Альфредо Ди Стефано (227), Сесар Родригес (221), Кини (219) и Паиньо (213). При этом, Гризманн — пятый/шестой неиспанец в данном перечне (Альфредо Ди Стефано родился в Аргентине, но имел двойное с испанским гражданство, выступая за сборные как Аргентины (1947 год), так и Испании (1957-1961 годы). — Прим. «Чемпионата»).

Чтобы достичь данной отметки, форварду «матрасников» понадобилось сыграть 541 матч в высшем дивизионе Испании: 141 — в составе «Реал Сосьедад», 74 — за «Барселону» и 326 — за «Атлетико».

Лучший бомбардир в мировом футболе: