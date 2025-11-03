Салах повторил редчайшее достижение Лэмпарда в АПЛ. Впереди — только Руни и Ширер

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах забил гол в матче 10-го тура АПЛ против «Астон Виллы».

Этот гол позволил Салаху достичь отметки в 279 результативных действий в Премьер-лиге (190 голов и 89 ассистов) — столько же, сколько у легенды лондонского «Челси» Фрэнка Лэмпарда, на счету которого 177 забитых мячей и 102 передачи.

Выше в этом рейтинге остаются только Уэйн Руни (311 результативных действий) и Алан Ширер (324).

Кроме того, забитый мяч стал для 33-летнего египтянина 250-м голом за «Ливерпуль» во всех соревнованиях.

Напомним, «Ливерпуль» обыграл «Астон Вилу» со счётом 2:0.

