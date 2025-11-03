Скидки
Магомед Оздоев вышел на второе место в гонке бомбардиров чемпионата Греции

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев оформил дубль в матче 9-го тура греческой Суперлиги с «Пансерраикосом» (5:0). Таким образом, россиянин с пятью голами делит второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата Греции.

Греция — Суперлига . 9-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Пансерраикос
Серре
Окончен
0 : 5
ПАОК
Салоники
0:1 Карасалидис – 3'     0:2 Оздоев – 16'     0:3 Оздоев – 74'     0:4 Якумакис – 81'     0:5 Бьянко – 89'    

Отметим, что всего в активе Магомеда пять голов и две результативные передачи в девяти матчах сезона Суперлиги. Столько же мячей забили вингер «Левадиакоса» Фарицио Педросо и нападающий «Кифисии» Павлос Пантелидис. Возглавляет бомбардирскую гонку соревнований нападающий «Олимпиакоса» Айюб Эль-Кааби, который забил на один мяч больше.

Отметим, что для Оздоева это второй подряд дубль в текущем сезоне. ПАОК с 23 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Греции.

