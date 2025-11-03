Магомед Оздоев вышел на второе место в гонке бомбардиров чемпионата Греции

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев оформил дубль в матче 9-го тура греческой Суперлиги с «Пансерраикосом» (5:0). Таким образом, россиянин с пятью голами делит второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата Греции.

Отметим, что всего в активе Магомеда пять голов и две результативные передачи в девяти матчах сезона Суперлиги. Столько же мячей забили вингер «Левадиакоса» Фарицио Педросо и нападающий «Кифисии» Павлос Пантелидис. Возглавляет бомбардирскую гонку соревнований нападающий «Олимпиакоса» Айюб Эль-Кааби, который забил на один мяч больше.

Отметим, что для Оздоева это второй подряд дубль в текущем сезоне. ПАОК с 23 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Греции.

Материалы по теме Дубль Оздоева помог ПАОКу разгромить «Пансерраикос» в чемпионате Греции

Лучший бомбардир в мировом футболе: