Магомед Оздоев вышел на второе место в гонке бомбардиров чемпионата Греции
Поделиться
Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев оформил дубль в матче 9-го тура греческой Суперлиги с «Пансерраикосом» (5:0). Таким образом, россиянин с пятью голами делит второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата Греции.
Греция — Суперлига . 9-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Пансерраикос
Серре
Окончен
0 : 5
ПАОК
Салоники
0:1 Карасалидис – 3' 0:2 Оздоев – 16' 0:3 Оздоев – 74' 0:4 Якумакис – 81' 0:5 Бьянко – 89'
Отметим, что всего в активе Магомеда пять голов и две результативные передачи в девяти матчах сезона Суперлиги. Столько же мячей забили вингер «Левадиакоса» Фарицио Педросо и нападающий «Кифисии» Павлос Пантелидис. Возглавляет бомбардирскую гонку соревнований нападающий «Олимпиакоса» Айюб Эль-Кааби, который забил на один мяч больше.
Отметим, что для Оздоева это второй подряд дубль в текущем сезоне. ПАОК с 23 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Греции.
Материалы по теме
Лучший бомбардир в мировом футболе:
Комментарии
- 3 ноября 2025
-
07:35
-
07:15
-
06:33
-
06:30
-
06:21
-
06:08
-
06:00
-
06:00
-
05:49
-
05:44
-
05:37
-
05:26
-
04:39
-
04:18
-
03:58
-
03:55
-
03:25
-
03:18
-
03:15
-
02:55
-
02:44
-
02:06
-
02:01
-
01:52
-
01:44
-
01:38
-
01:37
-
01:24
-
01:18
-
01:00
-
00:58
-
00:54
-
00:51
-
00:45
-
00:43