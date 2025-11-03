Скидки
Месси высказался о своей мотивации в футболе в 38 лет

Нападающий и капитан «Интер Майами» Лионель Месси ответил на вопрос о том, как ему удаётся сохранить мотивацию в 38 лет.

«Мне нравится соревноваться, мне нравится играть. Это то, что я люблю с детства, и я всё ещё получаю удовольствие от игры, как всю жизнь. Я по-прежнему чувствую ту же страсть — хочу участвовать, помогать команде, играть на максимум. Каждый раз, когда выхожу на поле, хочу выиграть. Я конкурент, стараюсь передать это чувство партнёрам и буду продолжать, пока чувствую себя хорошо и способен физически.

Мы участвовали во всех турнирах и доходили до конца в каждом. С одной стороны, это отлично, но с другой — огромное физическое и ментальное истощение, постоянные перелёты. Но я чувствую себя хорошо, и впереди остался последний шаг», — сказал Месси в интервью Фабрицио Романо.

На данный момент «Интер Майами» играет в плей-офф МЛС. Команде предстоит провести третий, решающий матч с «Нэшвиллом» за право выйти в следующий раунд соревнований.

Месси подписал новый контракт с «Интер Майами»

