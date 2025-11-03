Месси ответил, может ли ещё чему-то научиться в футболе

Нападающий и капитан «Интер Майами» Лионель Месси ответил на вопрос о том, может ли он ещё чему-то научиться в футболе.

— Ты всегда был мировым ориентиром в футболе, но есть ли сейчас что-то, чему ты всё ещё можешь научиться? Может ли Лео Месси чему-то учиться в футболе даже сейчас?

— Думаю, учиться можно всегда. Никогда не перестаёшь учиться — ни в футболе, ни в жизни. Я стараюсь максимально использовать свои возможности — физические, игровые. Это тоже форма обучения — знать свои ограничения и извлекать из них максимум, — сказал именитый аргентинец в интервью журналисту Фабрицио Романо.

Напомним, Месси стал лучшим бомбардиром регулярного сезона МЛС в этом сезоне.

